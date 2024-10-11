Президент Ирана принял приглашение Путина посетить РФ с официальным визитом

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Ирана Масуда Пезешкиана посетить Россию с официальным визитом, тот приглашение принял.

Приглашение посетить Россию прозвучало в ходе двусторонней встречи в Ашхабаде. Президент Ирана с благодарностью принял приглашение и сказал, что воспользуется им.

Путин и Пезешкиан проводят встречу в Ашхабаде, где проходит международный форум "Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития", посвященный 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.