Минобороны РФ заявило, что на курском направлении отражено пять новых атак ВСУ

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Российские военные на курском направлении отразили пять новых атак вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах четырех населенных пунктов, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять атак противника в направлении населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Новая Сорочина и Кремяное", - говорится в сообщении.

По словам военных, потери армии Украины составили до 40 человек убитыми и ранеными, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина и автомобиль.

"Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады Нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Толстый Луг, Новый Путь и Плехово", - сообщили в Минобороны РФ.

По словам военных, ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 13 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Гончаровка, Дарьино, Зазулевка, Куриловка, Леонидово, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Николаево-Дарьино, Новый Путь, Нижний Клин, Новоивановка, Орловка, Плехово, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное.

В Минобороны РФ сообщили, что оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения и резервам семи бригад и одному полку ВСУ в Сумской области в районах населенных пунктов Белополье, Бунякино, Диброва, Искриковщина, Катериновка, Малушино, Макеевка, Мирлоги, Мирополье, Ободы, Павловка, Речки, Степановка и Шпиль.

"За сутки потери ВСУ составили более 300 человек, уничтожены 13 единиц бронетехники, в том числе пять танков, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, пусковая установка реактивных систем залпового огня, миномет, станция радиоэлектронной борьбы и четыре автомобиля. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - сообщили в военном ведомстве в пятницу.

Там отметили, что за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли около 21,9 тыс. военнослужащих, 144 танка, 69 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 897 боевых бронированных машин, 594 автомобиля, 181 артиллерийское орудие, 34 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США и другую технику.