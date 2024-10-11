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В ДТП автобуса "Газпром добычи Астрахань" и бетономешалки погибли три человека

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Астраханской области автобус с вахтовиками столкнулся с автобетоносмесителем, погибли три человека и еще 14 получили травмы, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП произошло в 16:40 на 449-м километре дороги Астрахань-Волгоград. По предварительным данным, водитель бетономешалки МАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ЛИАЗ. Погибли оба водителя и один из пассажиров автобуса. Травмы получили 14 пассажиров автобуса.

"Астраханские госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли 3 человека и 14 получили травмы. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

По факту началась прокурорская проверка, сообщили в прокуратуре региона. Последствия аварии ликвидируют сотрудники МЧС.

Автобус принадлежит компании "Газпром добыча Астрахань", сообщили "Интерфаксу" в ее пресс-службе. В нем ехали вахтовики компании.

ООО "Газпром добыча Астрахань", как сказано на его сайте, - крупнейшее газодобывающее предприятие на юге России. С 1981 года "Газпром добыча Астрахань" ведет разработку Астраханского газоконденсатного месторождения, открытого в 1976 году.

Астрахань Газпром Астраханская область МВД
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