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Правительство смягчило валютный контроль в продаже выручки по экспортным контрактам

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ смягчило один из параметров режима валютного контроля, введенного президентским указом и последовавшим за ним постановлением.

Базовые параметры этого режима остались неизменными - крупные российские экспортеры в течение 60 дней с момента получения средств обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 40% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов (изначально норматив был вдвое выше - 80%, летом этого года в два приема снижен до 40%), а 90% от репатриированной суммы - продать в течение двух недель.

При этом изначально действовала оговорка, согласно которой не менее 50% от средств, полученных - независимо от того, в какой валюте - в соответствии с каждым экспортным контрактом, должны быть реализованы в срок не более 30 дней с момента их получения. Теперь эта планка снижена до 25%. Соответствующее постановление правительства от 11 октября опубликовано на портале правовой информации в пятницу вечером.

Правительство
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