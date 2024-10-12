Минобороны РФ сообщило об ударах по энергообъектам ВПК Украины

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по энергообъектам, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса, скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах", - говорится в сообщении.

По словам военных, российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 11 реактивных снарядов HIMARS и 125 беспилотников ВСУ.

Российская группировка "Центр" продвигается вглубь обороны армии Украины, сообщило Минобороны РФ. По его данным, группировка нанесла удары по семи украинским бригадам в ДНР и отразила семь контратак.

"Потери противника составили до 490 военнослужащих, восемь автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 100-мм пушка "Рапира", - сообщило министерство.

"В результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск нанесено поражение формированиям 23-й, 24-й, 30-й, 33-й механизированных, 5-й штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Катериновка, Зализнянское, Миньковка, Ступочки, Антоновка и Серебрянка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, "Южная" группировка отразила две контратаки, уничтожила шесть украинских складов боеприпасов, ВСУ потеряли до 640 военнослужащих.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции", - сказано в сообщении.

Группировка "Запад" нанесла удары по шести украинским бригадам в Харьковской области, ДНР и ЛНР, отразила две контратаки, противник потерял до 465 военнослужащих, заявило Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 21-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Октябрь Донецкой народной республики", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

По его информации, группировка "Восток" отразила три украинских контратаки, противник потерял до 140 военнослужащих.

По данным Минобороны РФ, группировка "Север" на липцовском и волчанском направлениях нанесла удары по двум украинским бригадам.

"ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, восемь автомобилей и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад материальных средств", - говорится в сообщении.

В министерстве заявили, что группировка "Днепр" нанесла удары по шести украинским бригадам в Херсонской и Запорожской областях, противник потерял до 70 военнослужащих.