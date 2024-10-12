Более 20 автомобилей повредили упавшие из-за дождя и снега деревья в Барнауле

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Непогода стала причиной 53 происшествий в Барнауле, коммунальные службы и энергетики ликвидируют последствия дождя и снегопада, сообщает пресс-служба городской мэрии.

В ночь на субботу в городе шел дождь со снегом, а днем начался сильный снегопад и похолодало до минус 2 градусов. Зафиксировано падение 34 деревьев и семи крупных веток, повреждено 22 автомобиля. Пострадавших нет. Из-за обледенения проводов в городе с утра не ходят троллейбусы и трамваи.

Очисткой и обработкой противогололедными средствами дорог и тротуаров, обрезкой деревьев занимаются более 140 человек, задействовано свыше 80 спецмашин, информирует мэрия. Аварийные службы "Горэлектротранса" очищают контактную сеть электротранспорта от наледи. Также к уборке придомовых территорий привлекли 780 дворников.

Произошло 11 аварийных ситуаций на линиях электропередач, всего под отключение электроэнергии попало десять населенных пунктов. Аварии на электросетях ликвидируют специалисты компаний "Россети Сибирь" и "Барнаульская горэлектросеть". Из 11 повреждений семь уже устранено. В 15:15 восстановлено электроснабжение поселка Центральный, частичные ограничения сохраняются в пригородных поселках Мохнатушка и Бельмесево, в микрорайоне Затон и станции Ползуново.

"На ЛЭП, питающей поселки Бельмесево и Мохнатушка, заменили поврежденную опору и отремонтировали провод. Но из-за непогоды произошли новые аварии, которые сейчас устраняются. Задействованы 15 человек и 5 единиц техники. Прилагаются все усилия, чтобы вернуть свет в дома жителей как можно быстрее", - сообщает компания "Россети Сибирь".

Работы по ликвидации последствий продолжаются.