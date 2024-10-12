Центр "Вектор" разработал тест-систему для выявления нового вируса блютанг у животных

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Научный центр "Вектор" Роспотребнадзора разработал тест-систему для обнаружения блютанга у животных после сообщений о выявлении нового вируса в Нидерландах, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Роспотребнадзор контролирует наличие и состояние эпизоотических очагов как на территории РФ, так и за рубежом. Тщательный мониторинг проводится для исключения возможных эпидемиологических рисков (...) В настоящее время ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора разработан лабораторный вариант ПЦР тест-системы для выявления вируса блютанг у животных", - говорится в сообщении.

В ведомстве со ссылкой на СМИ сообщили, что в Нидерландах обнаружили первые случаи заражения новым вирусом блютанг. Вирус обнаружили у овцы, а также у коровы и ее теленка на двух разных фермах в нидерландской провинции Утрехт.

Блютанг - вирусное заболевание домашних и диких жвачных животных, таких как овцы, козы, крупный рогатый скот, олени. Болезнь передается животным через укусы некоторых видов мошек Culicoides, иногда - прямым путем от больного животного здоровому. Людей блютанг не поражает, уточнили в Роспотребнадзоре.