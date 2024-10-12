Поиск

Центр "Вектор" разработал тест-систему для выявления нового вируса блютанг у животных

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Научный центр "Вектор" Роспотребнадзора разработал тест-систему для обнаружения блютанга у животных после сообщений о выявлении нового вируса в Нидерландах, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Роспотребнадзор контролирует наличие и состояние эпизоотических очагов как на территории РФ, так и за рубежом. Тщательный мониторинг проводится для исключения возможных эпидемиологических рисков (...) В настоящее время ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора разработан лабораторный вариант ПЦР тест-системы для выявления вируса блютанг у животных", - говорится в сообщении.

В ведомстве со ссылкой на СМИ сообщили, что в Нидерландах обнаружили первые случаи заражения новым вирусом блютанг. Вирус обнаружили у овцы, а также у коровы и ее теленка на двух разных фермах в нидерландской провинции Утрехт.

Блютанг - вирусное заболевание домашних и диких жвачных животных, таких как овцы, козы, крупный рогатый скот, олени. Болезнь передается животным через укусы некоторых видов мошек Culicoides, иногда - прямым путем от больного животного здоровому. Людей блютанг не поражает, уточнили в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор Вектор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кадыров сообщил, что спасатели разбирают завалы на месте взрыва АЗС в Грозном

Четыре человека погибли при взрыве цистерны с газом на АЗС в Грозном

Несколько человек пострадали при взрыве на АЗС в Грозном

Несколько человек пострадали при взрыве на АЗС в Грозном

Более 20 автомобилей повредили упавшие из-за дождя и снега деревья в Барнауле

Алишер Усманов подал жалобу в прокуратуру Кельна на немецкого журналиста

Ограничения в работе аэропорта Казани сняты

Ограничения в работе аэропорта Казани сняты

Лицензия OFAC на операции с группой Мосбиржи истекла

Лицензия OFAC на операции с группой Мосбиржи истекла

Многоквартирный жилой дом загорелся в Нефтеюганске на площади 720 кв. м

Автомобиль обстрелян при въезде в столицу Ингушетии

Более 10% процедур личного банкротства россиян проводится во внесудебном порядке

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });