Порядка 30 тыс. общественных пространств благоустроят в РФ к 2030 году

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Программа "Формирование комфортной городской среды" будет продлена до 2030 года, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько в ходе рабочей поездки в Тульскую область в субботу.

"Программа "Формирование комфортной городской среды" является наиболее значимой и востребованной для наших граждан. По решению президента страны программа будет продлена до 2030 года, мы планируем реализовать 1,6 тыс. новых проектов-победителей, а также предполагается благоустройство 30 тыс. общественных территорий", - сказал Ересько.

Как сообщила пресс-служба тульского правительства, в Ефремове замминистра принял участие в открытии преобразившегося парка имени И.А. Бунина. Обновление парка началось еще в 2013 году с привлечением различных источников финансирования, однако комплексное благоустройство было проведено только в этом году благодаря победе города в VIII Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды нацпроекта "Жилье и городская среда".

"Тульская область - один из тех регионов, которые задают тренды по благоустройству территорий и общественных пространств. В регионе уже реализовано 16 проектов-победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, а всего в стране благоустроено 735 таких объектов", - отметил замминистра.

Территория парка в Ефремове - более 8 га - тематически поделена на три зоны: спортивную, семейную и культурно-событийную. Здесь оборудован крупнейший в регионе памп-трек. Установлены теневые навесы с трибунами, парклет в виде печатной машинки Бунина, кафе, парковые качели, скамейки, тематические стенды, фотозоны и площадки для детей разных возрастов. Впервые в районе появилось инклюзивное оборудование.

Также в парке установлено современное освещение и видеонаблюдение, проложена сеть дорожек.

Ранее глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявлял о том, что в нацпроект "Инфраструктура для жизни" включат пять федеральных проектов Минстроя: "Развитие инфраструктуры в населенных пунктах", "Жилье", "Модернизация коммунальной инфраструктуры", "Формирование комфортной городской среды" и "Новый ритм строительства".

Новый национальный проект "Инфраструктура для жизни" вошел в перечень поручений президента по итогам Послания Федеральному собранию.