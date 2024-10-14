МГИМО награждают орденом Александра Невского

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Коллектив МГИМО будет награжден Орденом Александра Невского за выдающиеся достижения в образовательной и научной сферах, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"За выдающиеся достижения в образовательной и научной сферах коллектив МГИМО сегодня награждается Орденом Александра Невского. Как известно, этот прославленный князь и полководец, канонизированный Русской православной церковью, считается небесным покровителем воинов и дипломатов", - говорится в телеграмме главы государства по случаю 80-летия Московского государственного института международных отношений (университета) МИД России.

Путин подчеркнул, что "МГИМО прочно утвердился в числе ведущих мировых центров по подготовке специалистов-международников". "Уже многие десятилетия его выпускники составляют кадровую основу отечественной дипломатической службы, работая в Центральном аппарате и загранучреждениях Министерства иностранных дел, с честью выполняют непростые задачи по защите интересов Родины на внешнеполитическом направлении", - отметил глава государства.

Путин добавил, что в МГИМО всегда велись и ведутся серьезные экспертные разработки, что является хорошим подспорьем при оценке международных реалий и принятии важных политических решений.

"Уверен, что руководство МГИМО и все его сотрудники продолжат работать так же творчески и эффективно, а институт будет и впредь занимать одну из ведущих позиций в системе российского высшего образования", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.