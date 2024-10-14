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Песков ничего не знает о судьбе украинской журналистки Рощиной

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Кремле не располагают информацией о судьбе украинской журналистки Виктории Рощиной, которая, по утверждению офиса уполномоченного Верховной рады по правам человека, погибла в заключении в России.

"Мы тоже не располагаем этой информацией, я ничего не могу вам на сей счет уточнить", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, располагают ли в Кремле сведениями о гибели Рощиной и причинах случившегося.

Дмитрий Песков Кремль Виктория Рощина Верховная рада Украина
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