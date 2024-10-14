В Грозном самолет иранской Mahan Air сел на строящуюся ВПП

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Грозном самолет иранской авиакомпании Mahan Air приземлился на строящуюся полосу международного аэропорта "Северный", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта. Никто не пострадал.

"Самолет иранской авиакомпании Mahan Air выполнял регулярный рейс из Тегерана в Грозный. Самолет сел на строящуюся полосу, предположительно, по ошибке пилота. Южное управление Росавиации создаст комиссию по факту инцидента и вынесет решение (о причинах - ИФ)", - сказал собеседник агентства.

Mahan Air 10 июня запустила регулярные рейсы из Тегерана в Грозный. Полеты выполняются на самолете британского производства BAe-146.

На начальном этапе компания летает по этому маршруту один раз в неделю по понедельникам, в дальнейшем планируется увеличить количество рейсов до трех в неделю.

Аэропорт Грозного обслуживает рейсы по 17 направлениям в шесть стран. Среди обслуживаемых перевозчиков - "Аэрофлот", S7, "ЮТэйр", "Уральские авиалинии", Uzbekistan Airways, Centrum air, "ЮВТ Аэро", SCAT Airlines, Nordwind.

На территории аэропорта действует одна взлетно-посадочная полоса. Еще одна ВПП строится.

Mahan Air - крупнейшая частная авиакомпания в Иране.