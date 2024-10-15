Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю снизилась более чем на 11%

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Заболеваемость COVID-19 в России с 7 по 13 октября снизилась по сравнению с предшествующей неделей на 11,4%, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Увеличение заболеваемости отмечено в 25 субъектах РФ, в том числе в 6 регионах более чем в среднем по стране.

По данным штаба, за прошедшую неделю от коронавирусной инфекции скончались 36 человек.

За неделю с 7 по 13 октября число госпитализаций больных коронавирусной инфекцией составило 2 334 человека, снизившись по сравнению с предыдущей неделей на 4,7%.

За прошедшую неделю после заболевания COVID-19 выздоровели 34 127 человек, что на 4,1% меньше в сравнении с предыдущей неделей.