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Власти изучают четыре варианта развития авиаузла в Иркутске

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Власти рассматривают два варианта размещения нового авиаузла вне Иркутска и еще два – на базе существующего "Международного аэропорта Иркутск", сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

Эти вопросы обсуждались на встрече губернатора региона Игоря Кобзева и руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.

По данным пресс-службы, сейчас рассматривается возможность переноса аэропорта из Иркутска в деревню Позднякова или в Падь Ключевую, а также удлинение или разворот полосы в действующем аэропорту.

"Вопросы переноса или реконструкции аэропорта Иркутска обсуждаются уже длительное время, но на данный момент окончательного решения до сих пор не принято. Последние годы активно обсуждался вопрос переноса в деревню Позднякова. Эту площадку согласовало министерство обороны Российской Федерации, но на уровне правительства РФ она не утверждена", - цитирует губернатора пресс-служба.

По словам Кобзева, у дер.Позднякова есть недостатки в связи с удаленностью от транспортных путей и инженерных коммуникаций. Из-за этого затраты на строительство там аэропорта могут достичь 200 млрд рублей.

"Поэтому мы ищем альтернативы этой площадке", - отметил Кобзев.

Губернатор и глава Росавиации приняли решение позднее вновь обсудить варианты размещения аэропорта на совместном совещании с участием представителей правительства Иркутской области и госкорпорации "Ростех" как возможного инвестора проведения работ.

Перенос существующего аэропорта Иркутска, который находится в городской черте, обсуждается более 30 лет. После авиакатастрофы в 2006 году федеральные власти рассматривали две площадки под Иркутском: в Пади Ключевой и деревне Позднякова. Для последней институт "Аэропроект" даже провел предпроектные работы. Однако обе площадки в итоге были отвергнуты. Против Пади Ключевой выступило Минобороны РФ, так как рядом с этой площадкой находятся артиллерийские полигоны. А вариант с деревней Позднякова в тот момент не понравился Минтрансу РФ из-за дороговизны.

Разворот взлетной полосы в действующем аэропорту на 30 градусов по отношению к существующей также не является новой идеей. Новой сейчас можно считать лишь идею об удлинении полосы.

Кроме этого, помощник президента РФ Игорь Левитин в 2023 году высказывал еще одну идею для модернизации аэропорта – строительство второй ВПП.

Аэропорт Иркутска в 2015 году был передан из федеральной в региональную собственность для модернизации авиаузла и в дальнейшем для строительства нового за пределами города. В конце 2023 года правительство Иркутской области сообщило о ведении переговоров о возвращении аэропорта в федеральную собственность.

Аэропорт имеет два терминала (внутренний и международный) и взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,5 км. Он расположен в городской черте. Пассажиропоток аэропорта Иркутска в 2023 году вырос на 44% в сравнении с 2022 годом, до 3,787 млн человек.

Иркутск Росавиация
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