В I чтении принят проект о закреплении сертификации драгкамней за тремя госструктурами

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении депутатский законопроект, который меняет порядок подтверждения соответствия драгоценных металлов, камней и продукции из них. Сертификаты частных лабораторий заменят документы о соответствии, выдаваемые Федеральной пробирной палатой и аккредитованными учреждениями Минюста и Гохрана.

Документ (№636635-8) был внесен в парламент группой депутатов и сенаторов в мае.

Законопроект предлагает заменить сертификаты, которые выдают частные геммологические лаборатории, на документы о подтверждении соответствия, которые будут выдавать межрегиональные управления Федеральной пробирной палаты и аккредитованные учреждения Минюста и Гохрана. Минфин получит право определять список необходимых для подтверждения соответствия документов, а судебно-экспертные учреждения Минюста и Гохрана будут проводить само подтверждение соответствия драгоценных камней. Правительство РФ будет определять перечень драгоценных металлов и камней, подпадающих под новое регулирование, а также порядок их подтверждения.

По предложению комитета Госдумы по финансовому рынку ко второму чтению предлагается уточнить законодательно, какие виды драгоценных камней должны проходить процедуру подтверждения соответствия. Комитет в своем заключении также отмечал, что подтверждение соответствия драгоценных камней смогут проводить судебно-экспертные учреждения, что требует внесения изменений в закон "О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ", так как текущая редакция ограничивает их полномочия только сферами судопроизводства.

Комитет также отмечал, что правительство предлагает перенести планируемый срок аккредитации органов, осуществляющих подтверждение соответствия драгоценных камней, с 1 марта 2025 года на 1 сентября 2025 года. Это изменение также должно быть учтено в окончательной версии законопроекта, считают в думском комитете.