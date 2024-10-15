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Российские истребители и бомбардировщики проводят учение на Балтике

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Российская военная авиация проводит учебно-тренировочные полеты над материковой частью Калининградской области и акваторией Балтийского моря, сообщил Балтийский флот во вторник.

"В ходе полетов экипажи самолетов Су-30СМ, Су-30СМ2, Су-27 и Су-24М разыгрывают тактические эпизоды по отработке задач по предназначению - огневому обеспечению сухопутных подразделений, уничтожению командных пунктов, бронетехники, живой силы и надводных кораблей условного противника, а также ведению воздушной разведки", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

По словам военных, на первом этапе учения бомбардировщики под прикрытием звена истребителей Су-27 выполнили полеты в заданный квадрат Балтийского моря и отработали условное нанесение ударов по целям, имитирующим отряд кораблей условного противника. В роли "противника" выступили корабли Балтфлота.

"Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М выполнили условное нанесение ударов для уничтожения групповых наземных целей, имитирующих колонны бронированной и автомобильной техники условного противника на специализированном полигоне в Калининградской области", - сказано в сообщении.

Совершено свыше 20 самолетовылетов истребителей и бомбардировщиков в светлое и темное время суток, сообщил Балтфлот.

"Полеты российских самолетов над Балтийским морем выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - сказано в сообщении.

Балтика
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