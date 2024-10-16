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Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе по бронетанковому заводу в Николаеве

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар пятью ракетами по бронетанковому заводу в Николаеве, сообщило Минобороны РФ в среду.

"В результате удара поражено пять промзданий предприятия, уничтожено десять единиц бронированной техники, в том числе шесть танков", - говорится в сообщении министерства.

"Производство и ремонт бронетанковой техники на заводе остановлено", - заявило Минобороны РФ и опубликовало кадры удара.

Минобороны РФ Николаев
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