МЧС РФ доставило 30 тонн гуманитарной помощи жителям Газы

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Самолет Ил-76 МЧС РФ доставил жителям сектора Газа гуманитарную помощь, сообщила пресс-служба министерства в среду.

В составе груза продукты питания, палатки и спальные мешки общим весом около 30 тонн.

Гуманитарная помощь доставлена на территорию Египта, где будет передана представителями египетского общества Красного Полумесяца жителям сектора Газа.

"Всего с начала гуманитарной миссии рейсами МЧС России доставлено около 800 тонн продуктов питания, лекарств, одежды и других предметов первой необходимости", - отмечается в сообщении.