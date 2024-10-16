Поиск

МЧС РФ доставило 30 тонн гуманитарной помощи жителям Газы

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Самолет Ил-76 МЧС РФ доставил жителям сектора Газа гуманитарную помощь, сообщила пресс-служба министерства в среду.

В составе груза продукты питания, палатки и спальные мешки общим весом около 30 тонн.

Гуманитарная помощь доставлена на территорию Египта, где будет передана представителями египетского общества Красного Полумесяца жителям сектора Газа.

"Всего с начала гуманитарной миссии рейсами МЧС России доставлено около 800 тонн продуктов питания, лекарств, одежды и других предметов первой необходимости", - отмечается в сообщении.

МЧС РФ сектор Газа Египет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Задержан подозреваемый в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы

Что произошло за день: вторник, 15 октября

Дума планирует перенести "правительственный час" по теме миграции на март

РКН по-прежнему не видит оснований для разблокировки Discord в РФ

СКР заявил о росте более чем вдвое числа особо тяжких преступлений подростков-мигрантов

Турбизнес призвали не принимать экскурсионные группы в Казани в дни саммита

Апелляция поддержала взыскание в пользу Абсолют банка с Euroclear $41 млн

РФ забрала во временное управление производителя консервов "Главпродукт"

РФ забрала во временное управление производителя консервов "Главпродукт"

Дума попросит Минтруд обосновать список профессий со льготами для мигрантов

Роскомнадзор сообщил об удалении сервисом Steam всех запрещенных в РФ материалов

Роскомнадзор сообщил об удалении сервисом Steam всех запрещенных в РФ материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });