Минтранс РФ обсуждает с Казахстаном возможность разрешить каботажные авиаперевозки

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Минтранс РФ ведет переговоры с дружественными странами, в том числе Казахстаном, о возможности разрешить своим авиакомпаниям совершать каботажные перевозки, сообщил глава ведомства Роман Старовойт.

"Да, мы с дружественными странами ведем переговоры. (...) Например, мы с Казахстаном ведем переговоры: у них в этом году больше чем на 35% рост авиационной подвижности, поэтому коллеги думают", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса" в кулуарах XI Международной специализированной выставки "Дорога 2024" в Екатеринбурге.

Каботажные перевозки дают возможность иностранной авиакомпании выполнять полеты между пунктами внутри другой страны. Во многих государствах, включая РФ, такое право есть только у местных авиакомпаний.

Возможность разрешения каботажных перевозок рассматривается на фоне дефицита авиапарка, который наблюдается во всем мире, пояснил Старовойт.

"Дело в том, что сейчас нехватка самолетов во всем мире. Вы знаете, какие существенные проблемы есть у Airbus с двигателями Pratt & Whitney, и сотни самолетов стоят на приколе в зарубежных авиакомпаниях, ждут замены этих двигателей в Airbus neo. Вы знаете, какие проблемы у Boeing с качеством новых судов, поэтому существует нехватка воздушных судов", - сказал он.

Снизить риски дефицита авиапарка в РФ в условиях санкций и сдвига поставок отечественных самолетов могло бы создание или привлечение существующей госструктуры для закупок иностранной авиатехники со вторичного рынка, заявлял ранее главный эксперт ФГУП "Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации" (ГосНИИ ГА, подведомственен Росавиации) Федор Борисов. "Наихудшим" же способом решить эту проблему он назвал обсуждаемое властями предоставление права иностранным авиакомпаниям совершать каботажные перевозки по РФ.

"Каботаж - худший из способов работы, потому что из национальной экономики вымывается все. Да, вы затыкаете дыру (временный дефицит парка - ИФ), но вы теряете деньги, - отмечал он. - Эта наихудшее решение из всех. Хотя я знаю, что оно обсуждается на очень высоком уровне, в очень высоких кабинетах. Но мы по мере сил стараемся в эти кабинеты нашу позицию доносить - о том, какая степень приоритетов должна быть. Мы не говорим, что это вообще нельзя - мы говорим, что надо исчерпать все возможности перед тем, как переходить к самым тяжелым решениям".

Если оперативно не решить проблему дефицита авиапарка, отрасль ожидает планомерное снижение пассажиропотока, предупредил Борисов. Согласно презентации ГосНИИ ГА, по консервативному сценарию в 2024 году российские авиакомпании перевезут 112 млн человек (84 млн - внутри РФ, 28 млн - за рубеж), что предполагает рост год к году на 6,3%. Уже в 2025 году общая цифра может упасть до 95,1 млн, в 2026-м - до 91,2 млн, после чего отрасль начнет восстанавливаться и достигнет в 2030 году лишь 126,8 млн человек (то есть меньше, чем в 2019 году, когда было перевезено 128,1 млн). При этом сам Борисов назвал этот сценарий не консервативным, а реалистичным.