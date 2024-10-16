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Кремль отметил, что РФ с уважением относится к выбору Казахстана не присоединяться к БРИКС

Кремль отметил, что РФ с уважением относится к выбору Казахстана не присоединяться к БРИКС
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Россия с уважением относится к решению Казахстана в настоящее время не присоединяться к БРИКС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"С уважением (относимся к выбору Казахстана - ИФ). Казахстан – наш друг, наш стратегический партнер, наш союзник. Мы дорожим нашими отношениями. Это первое. И поэтому, конечно, Казахстан сам принимает решение о формате своего участия в тех или иных организациях", - сказал Песков журналистам в среду.

"Вместе с тем БРИКС не является, скажем так, объединением, которое пытается заместить ООН, а наоборот – это объединение, которое дополняет ООН и никоим образом не противоречит характеру Организации Объединенных Наций", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

По словам Пескова, Москва "с нетерпением" ждет президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на саммите БРИКС в Казани для участия в формате "БРИКС+".

"В любом случае участие президента Казахстана будет большим вкладом в развитие регионального и международного сотрудничества", - заключил Песков.

Ранее Берик Уали, пресс-секретарь Токаева, заявил, что Казахстан в настоящее время не планирует присоединяться к БРИКС и отдает предпочтение ООН "как универсальной и безальтернативной организации, в которой можно и нужно обсуждать все актуальные международные проблемы".

Дмитрий Песков Казахстан РФ БРИКС ООН
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