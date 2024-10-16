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"Единая Россия" проведет партийный съезд 14 декабря

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что партийный съезд пройдет 14 декабря.

"Единая Россия" уже начала подготовку к думским выборам. Мы продолжим обсуждать наши дальнейшие действия на ближайшем съезде партии, который планируется на 14 декабря", - сказал Медведев на встрече с руководителями региональных исполкомов партии.

Он отметил, что "до 2026 года времени, как обычно принято говорить, остается немного, но его действительно немного, и нам нужно готовить подготовленных, хорошо мотивированных участников этой избирательной программы для того, чтобы предложить нашим избирателям отчетливый яркий образ будущего". "Только таким образом, собственно, можно идти на выборы", - сказал он.

Выборы в Госдуму запланированы на 2026 год.

Дмитрий Медведев Единая Россия
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