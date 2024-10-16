Поиск

Глава МИД РФ на этой неделе отправится в Стамбул на встречу в формате "3+3"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров на текущей неделе посетит Турцию для участия во встрече в формате "3+3", в который помимо России входят Азербайджан, Армения, Грузия, а также Иран и Турция, сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.

"17-18 октября глава внешнеполитического ведомства России посетит Стамбул для участия в третьем заседании консультативной региональной платформы "3+3", - заявила Захарова на брифинге в среду.

По ее словам, российская сторона рассматривает этот формат, как "эффективный механизм координации усилий регионалов для достижения прочного мира и стабильности на Южном Кавказе и Среднем Востоке, а также возможность продвижения взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, культурно-гуманитарной сферах".

"На полях" мероприятия у главы российского внешнеполитического ведомства состоятся также двусторонние встречи", - добавила Захарова.

МИД РФ Мария Захарова Сергей Лавров Стамбул Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Инфляционные ожидания россиян в октябре выросли почти на 1 п.п.

Шольц готов напрямую обсуждать с Путиным урегулирование на Украине

Дума приняла в первом чтении проект закона о легализации в РФ "белых хакеров"

Дума приняла в первом чтении проект закона о легализации в РФ "белых хакеров"

Подтвержденный долг Алексея Хотина перед Альфа-банком превышает 106 млрд рублей

Правительство и ЦБ намерены усложнить мошенникам банковские операции в интернете

Правительство и ЦБ намерены усложнить мошенникам банковские операции в интернете

Кремль отметил, что РФ с уважением относится к выбору Казахстана не присоединяться к БРИКС

Кремль отметил, что РФ с уважением относится к выбору Казахстана не присоединяться к БРИКС

В Кремле не стали комментировать слова Кадырова о кровной мести

Россия выступает за создание независимого платежно-расчетного механизма ШОС

Задержан подозреваемый в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы

Что произошло за день: вторник, 15 октября

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });