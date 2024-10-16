Глава МИД РФ на этой неделе отправится в Стамбул на встречу в формате "3+3"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров на текущей неделе посетит Турцию для участия во встрече в формате "3+3", в который помимо России входят Азербайджан, Армения, Грузия, а также Иран и Турция, сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.

"17-18 октября глава внешнеполитического ведомства России посетит Стамбул для участия в третьем заседании консультативной региональной платформы "3+3", - заявила Захарова на брифинге в среду.

По ее словам, российская сторона рассматривает этот формат, как "эффективный механизм координации усилий регионалов для достижения прочного мира и стабильности на Южном Кавказе и Среднем Востоке, а также возможность продвижения взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, культурно-гуманитарной сферах".

"На полях" мероприятия у главы российского внешнеполитического ведомства состоятся также двусторонние встречи", - добавила Захарова.