Нововоронежская АЭС вывела энергоблок №5 на полную мощность после ремонта с перезагрузкой

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Нововоронежская АЭС вывела на 100% мощности энергоблок №5 после проведения на нем планового ремонта, сообщило управление коммуникаций атомной станции.

"С 16 октября 2024 года энергоблок №5 Нововоронежской АЭС работает на 100% мощности (990 МВт) после завершения всех необходимых мероприятий в рамках планово-предупредительного ремонта (ППР) с элементами модернизации", - говорится в сообщении.

Энергоблок №5 был отключен от сети 15 августа 2024 года на 40 суток.

В ходе ремонта были выполнены все запланированные работы: текущий, средний и капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования, а также очистка теплообменных труб конденсаторов. Кроме того, специалисты осуществили перегрузку активной зоны реактора: часть отработавших кассет с топливом заменили на свежие. Также проведен комплекс работ по модернизации системы расхолаживания бассейна выдержки и по замене пневмоприводной локализующей арматуры.

В настоящее время все энергоблоки Нововоронежской АЭС работают в штатном режиме и несут нагрузку 3 тыс. 700 МВт в соответствии с диспетчерским графиком.

Нововоронежская АЭС ранее состояла из пяти энергоблоков. В 1984 году из эксплуатации после 20-летней работы был выведен первый блок, в 1990 году - второй. Третий блок остановлен в 2016 году для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Четвертый блок запущен после модернизации и продления срока эксплуатации в декабре 2018 года. В феврале 2017 года в промышленную эксплуатацию был введен шестой энергоблок, в октябре 2019 года - седьмой.