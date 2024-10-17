Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 13 дронов ВСУ

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В ночь на четверг над тремя российскими регионами уничтожено 13 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено тринадцать украинских беспилотных летательных аппарата: шесть БПЛА над территорией Орловской области, четыре - над территорией Курской области и три - над территорией Брянской области", - сказано в сообщении Министерства.

Ночью о сбитых над регионом беспилотниках сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет.