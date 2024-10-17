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Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по 11 бригадам ВСУ в Курской области

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по 11 бригадам вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, а также по украинским резервам в Сумской области, заявили в Минобороны России в четверг.

"Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады Нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Бондаревка, Гуево, Дарьино, Зазулевка, Косица, Кубаткин, Колмаков, Любимовка, Мартыновка, Никольский, Новый Путь, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Плёхово, Правда, Свердликово, Суджа, Толстый Луг и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении.

По словам военных, оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения и резервам девяти бригад ВСУ в районах девяти населенных пунктов в Сумской области.

Группировка войск "Север" на курском направлении отразила шесть новых контратак вооруженных сил Украины (ВСУ) и продолжила наступательные действия, заявили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Новоивановка и Плёхово", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, за прошедшие сутки подразделениями группировки отражены шесть контратак армии Украины в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях, Любимовка, Толстый Луг, Нижний Клин и Русская Конопелька.

В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре танка, боевая машина пехоты CV-90 шведского производства и боевая бронированная машина. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ.

Всего потери армии Украины за сутки на курском направлении составили более 250 военнослужащих, за все время боевых действий там ВСУ потеряли свыше 23,8 тыс. человек, сообщили в Минобороны РФ.

"За сутки потери ВСУ составили более 250 человек, уничтожены 15 единиц бронетехники, в том числе пять танков, две боевые машины пехоты, из них одна БМП CV-90 шведского производства, восемь боевых бронированных машин, а также четыре орудия, из них две гаубицы М777 производства США и одна гаубица L119 британского производства, пусковая установка реактивных систем залпового огня, четыре миномета и четыре автомобиля", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за сутки на курском направлении в плен сдались шесть военнослужащих ВСУ.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 23 850 военнослужащих", - заявили в министерстве обороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ Курская область
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