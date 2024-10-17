Проект о возможном увеличении расходов бюджета-24 на 1,5 трлн рублей прошел I чтение

Принятие такого закона позволит правительству оперативно реагировать на возникающие риски

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении поправку к Бюджетному кодексу, которая позволит правительству увеличить общий объем расходов федерального бюджета в 2024 года на сумму до 1,5 трлн рублей без внесения поправок в закон о бюджете.

Законопроект № 727328-8 был внесен в Госдуму 30 сентября в составе бюджетного пакета.

Как сказано в пояснительной записке, законопроект подготовлен для обеспечения возможности выделения дополнительных бюджетных ассигнований в 2024 году на приоритетные цели, определенные президентом.

"Законопроектом в целях финансового обеспечения мероприятий, отражающих приоритеты государственной политики, предлагается установить возможность увеличения в 2024 году общего объема расходов федерального бюджета на сумму до 1,5 трлн рублей", - говорится в записке.

Выделение дополнительных расходов планируется обеспечить посредством принятия правительством решений об увеличении бюджетных ассигнований резервного фонда. Это позволит правительству в случае необходимости до конца 2024 года оперативно реагировать на возникающие риски, отмечается в документе.

Выступая в парламенте при обсуждении законопроекта, министр финансов Антон Силуанов отметил, что в текущем году возникают дополнительные потребности в ресурсном обеспечении ряда задач.

"В первую очередь это - расходы по субсидированию процентных ставок по ряду программ, и в первую очередь по ипотечным программам, дополнительно в связи с ростом ставок требуется более 500 млрд рублей в текущем году. Кроме того, требуются дополнительные средства по расходам по обслуживанию долга, ставки тоже выросли, требуется увеличение расходов на эти цели. И следующая позиция основная, крупная - это дополнительные расходы на обеспечение потребностей специальной военной операции. Мы ведем постоянным диалог с Минобороны, возникла дополнительная необходимость выделения ресурсов на эту цель", - сказал министр.

По его словам, в этой связи правительство просит дополнительные возможности по увеличению расходов федерального бюджета в этом году. В результате они составят 39,4 трлн, дефицит - 3,3 трлн рублей, или 1,7% ВВП.

"В законопроекте не определены источники финансового обеспечения предлагаемого законопроектом увеличения в 2024 г. общего объема расходов федерального бюджета. Обоснование и расчеты увеличения в 2024 году общего объема расходов федерального бюджета пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование не содержат. Законопроект поддерживается с учетом указанных замечаний", - говорится в заключении Счетной палаты на документ.

Законом о бюджете на текущий год предусмотрен дефицит 2,120 трлн рублей, или 1,1% ВВП. В материалах к проекту бюджета на 2025-2027 годы, внесенному в Госдуму в сентябре содержится более высокая оценка дефицита - 3,296 трлн рублей, или 1,7% ВВП. При этом ненефтегазовые доходы ожидаются в размере 24,8 трлн рублей, изначально они планировались в сумме 23,56 трлн рублей, весной были повышены до 24,077 трлн рублей.