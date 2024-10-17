ФМБА оказало медпомощь более 84 тыс. участникам СВО с 2022 года

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России оказали медицинскую помощь более 84 тыс. участникам и ветеранам специальной военной операции (СВО) на Украине в период с 2022 года, сообщила глава агентства Вероника Скворцова.

"С 2022 года сотрудниками агентства оказана медицинская помощь более 84 тыс. участникам и ветеранам СВО, и работает мощная система комплексной реабилитации на базе 69 наших медицинских организаций. Разработаны специальные реабилитационные программы, учитывающие особенности военных травм и повреждений", - сказала Скворцова, выступая на Совете по развитию физической культуры и спорта в Уфе в четверг.

По ее словам, в настоящее время важнейшее направление работы ФМБА - участие в комфортном возвращении к благополучной и полноценной гражданской жизни участников и ветеранов СВО с помощью сочетания медицинской реабилитации, психологической адаптации и социализации, в том числе с привлечением к занятиям физической культурой, спортом, включая адаптивные виды и паралимпизм.