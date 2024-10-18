Путин проведет встречу с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу, в преддверии саммита БРИКС в Казани 22-24 октября, проведет встречу с руководителями ведущих СМИ стран-членов Объединения и выступит на деловом форуме БРИКС.

Пресс-служба Кремля сообщила, что Россию в рамках встречи президента с руководителями СМИ стран БРИКС будет представлять генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Кроме того, 18 октября состоится деловой форум БРИКС.

По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, "на этом деловом форуме предполагается выступление Путина, а также мы заслушаем видеообращения глав государств ряда стран".

Ушаков добавил, что форум является составной частью саммита БРИКС, основные мероприятия которого пройдут в Казани 22-24 октября.