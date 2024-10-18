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РФПИ и оператор майнинговых дата-центров BitRiver договорились о партнерстве

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и оператор дата-центров для энергоемких вычислений BitRiver договорились о партнерстве для совместной реализации проектов, сообщил РФПИ.

Соответствующее объявление состоялось в рамках делового форума БРИКС, который проходит в Москве в пятницу.

Цель партнерства РФПИ и BitRiver - совместная реализация проектов по внедрению технологии искусственного интеллекта, увеличению доли России на мировом рынке вычислительных мощностей и строительству ЦОДов в странах БРИКС, говорится в сообщении.

BitRiver - крупнейший оператор майнинговых дата-центров и импортер оборудования для майнинга в России. Компания, основанная в 2017 году, предоставляет решения по подключению и обслуживанию оборудования для производства цифровых активов в собственных дата-центрах. В портфеле BitRiver сейчас 21 действующий дата-центр на территории России, еще 10 ЦОДов находятся на стадии строительства.

Совместное использование высокотехнологичной инфраструктуры в перспективе позволит участникам БРИКС снизить затраты, сократить зависимость от иностранных поставщиков технологий, развивать собственные цифровые решения и самостоятельно контролировать критически важные данные, отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении.

"Совместно с РФПИ мы сфокусируемся на создании инфраструктурной базы на основе майнинга - строительстве дата-центров и подведению к ним необходимых мощностей, чтобы была возможность разворачивать и реализовывать проекты, связанные с ИИ, и развивать таким образом это направление в масштабе всей страны", - сказал владелец и генеральный директор BitRiver Игорь Рунец.

РФПИ Кирилл Дмитриев BitRiver
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