Российские войска нанесли удары по подразделениям ВСУ в районе Суджи

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - и ряда населенных пунктов Курской области - Минобороны РФ

Москва. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Российские военные нанесли удары по украинским силам в районе Суджи и еще 14 районах Курской области, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 17-й танковой, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады Нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Богдановка, Бондаревка, Гуево, Дарьино, Кубаткин, Колмаков, Любимовка, Новый Путь, Плёхово, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Свердликово, Суджа и Толстый Луг", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, оперативно-тактическая авиация и ракетные войсками нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригады, а также 101-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Белокопытово, Водолаги, Павловка, Ревякино и Студенок.