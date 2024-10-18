Ростовская АЭС 20 октября отключит энергоблок №1 для планового ремонта

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Энергоблок №1 Ростовской АЭС 20 октября будет отключен от сети и выведен в планово-предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с утвержденным годовым графиком ремонтных работ, сообщило управление коммуникаций АЭС.

"Это последний ППР в этом году на Ростовской АЭС в рамках ремонтной кампании 2024 года, охватившей все четыре энергоблока атомной станции", - говорится в сообщении.

В настоящее время энергоблоки №№ 1, 2, 3, 4 Ростовской АЭС работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет, говорится в сообщении.

Ростовская АЭС расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от Волгодонска. На станции эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1 ГВт. Энергоблок №1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, №2 – в 2010 году, №3 – в 2015 году, №4 – в 2018 году.