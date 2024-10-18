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Илья Торосов оставил должность первого замглавы Минэкономразвития

Илья Торосов оставил должность первого замглавы Минэкономразвития
Илья Торосов
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Илью Торосова от должности первого заместителя министра экономического развития. Такое распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.

В нем сказано, что Торосов освобожден от должности "по его просьбе".

В Минэкономразвития на должность замминистра Торосов пришел из банковского сектора в 2018 году после победы в конкурсе "Лидеры России". В 2022 году Мишустин повысил Торосова до первого замминистра экономического развития.

Торосов курировал в министерстве финансово-банковскую деятельность, развитие секторов экономики, климатическое и корпоративное регулирование, вопросы повышения энергоэффективности, развития конкуренции и тарифной политики.

Минэкономразвития Илья Торосов Михаил Мишустин
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