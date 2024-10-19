Премьер Киргизии встретится с Мишустиным в рамках визита в РФ

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министры РФ и Киргизии Михаил Мишустин и Акылбек Жапаров, который нанесет официальный визит в Россию 19-21 октября, проведут переговоры в понедельник, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"21 октября в Москве председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин проведет переговоры с председателем кабинета министров Киргизской Республики Акылбеком Жапаровым", - говорится в сообщении.

"Главы правительств планируют обсудить актуальные вопросы российско-киргизского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Отдельное внимание будет уделено реализации совместных проектов в области энергетики, промышленности, транспорта, образования и других сферах", - сообщает пресс-служба.

В аппарате правительства РФ заявили, что визит председателя кабинета министров Киргизии приурочен к 100-летию образования Кара-Киргизской автономной области в составе РСФСР и проведению Дней культуры Киргизии в России.

В ходе встречи премьеры особое внимание уделят взаимодействию в Евразийском экономическом союзе.

"Россия - один из ведущих внешнеэкономических партнеров Киргизии (по итогам восьми месяцев 2024 года - около 20%, второе место после Китая с 41,9%) и крупнейших инвесторов в киргизскую экономику. Около 35% накопленных прямых иностранных инвестиций в Киргизии составляют российские капиталовложения. В 2023 году их объем составил около 370 млн долл. В Киргизии функционируют порядка 700 предприятий с российским участием", - говорится в сообщении.

"В 2023 году российско-киргизский товарооборот увеличился на 5,6% и достиг 3,6 млрд долл. В текущем году также отмечается позитивная динамика", - добавили в кабинете министров.

В аппарате правительства РФ сообщили, что продолжается реализация межправительственной программы экономического сотрудничества на 2022-2026 годы.

"Одним из основных направлений взаимодействия является энергетическая сфера. Россия полностью обеспечивает потребности республики в нефтепродуктах (бензин, авиационный керосин, дизельное топливо, битум)", - говорится в сообщении.

"Ведется работа по бесперебойному обеспечению Республики природным газом. Продолжается реализация "Генеральной схемы газоснабжения и газификации Киргизии до 2030 года" с участием "Газпрома" , - добавили там.

По данным аппарата правительства, расширяется сотрудничество между регионами и деловыми кругами двух стран - торгово-экономические связи с Киргизией поддерживают более 80 субъектов РФ. "Наиболее активны Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Кемеровская, Новосибирская, Московская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Свердловская и Челябинская области. Очередная (11-я) Российско-Киргизская Межрегиональная конференция состоялась в июле 2024 года в Красноярске", - сообщает кабинет министров.

В сообщении подчеркивается, что развиваются связи в сфере образования: в России обучается около 16 тыс. киргизских студентов, из них 7 тыс. - на бюджетной основе. В 2024-2025 учебном году квота приема граждан Киргизии в российские вузы на безвозмездной основе составила 700 человек (в 2023 - 2024 учебном году - 1000 мест).

"Продолжается работа по реализации масштабного совместного проекта по созданию в Киргизии девяти школ с обучением на русском языке, старт которому был дан президентами России и Киргизии 1 сентября 2023 года (в формате ВКС). Учебный процесс в школах будет организован по российским и киргизским образовательным стандартам, выпускники будут получать аттестаты двух стран", - отмечают в аппарате правительства.