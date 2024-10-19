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Шесть человек госпитализированы в результате пожара в реабилитационном центре в Тюмени

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Пожар в субботу утром произошел в реабилитационном центре в Тюмени, эвакуированы 77 человек, шесть из них госпитализированы, сообщает пресс-служба МЧС по Тюменской области.

"Загорелось 2-этажное здание центра социальной адаптации и ресоциализации. Густой дым заполнил комнаты и коридоры. Для обогрева людей привлекались два автобуса и подвижный пункт. К счастью, жертв нет", - отмечается в сообщении.

В данный момент пожар, который произошел на площади 25 кв. м, потушен.

Медики оценивают состояние шести пострадавших при пожаре как средней степени тяжести, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. "По данным департамента здравоохранения Тюменской области, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - отмечается в сообщении.

По данным департамента социального развития Тюменской области, возгорание произошло в хозяйственном помещении. Проживающие в реабилитационном центре в настоящее время размещены в социальных учреждениях.

Пожар, предварительно, произошел из-за замыкания электропроводки, сообщает пресс-служба СУ СК России по Тюменской области. Как говорится в сообщении, точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области, по факту пожара в Центре развития социальных проектов региона "Милосердие" организована проверка, по итогам которой будет дана оценка соблюдению требований противопожарной безопасности.

Тюмень Тюменская область МЧС
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