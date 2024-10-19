Орешкин назначен спецпредставителем Путина по вопросам финансово-экономического сотрудничества со странами БРИКС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Замглавы администрации президента России Максим Орешкин назначен спецпредставителем президента РФ по вопросам финансово-экономического сотрудничества с государствами БРИКС и взаимодействия с Новым банком развития.

Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации в субботу.

"Возложить на заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Орешкина Максима Станиславовича обязанности специального представителя президента Российской Федерации по вопросам финансово-экономического сотрудничества с государствами БРИКС и взаимодействия с Новым банком развития", - говорится в документе.