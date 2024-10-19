Женщина ранена в результате атаки дронов ВСУ в Брянской области

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке беспилотников ВСУ на село в Стародубском муниципальном округе, в результате которой пострадала мирная жительница.

По его словам, атака была произведена с помощью дронов-камикадзе.

"В результате сброса взрывного устройства легкое ранение получила жительница села", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

Губернатор добавил, что осколки также повредили фасад жилого дома.