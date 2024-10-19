Тридцать человек спасли из горящего многоэтажного дома в Красноярске

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Пожарные МЧС России эвакуировали тридцать человек из горящей девятиэтажки в Советском районе Красноярска, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"В девятиэтажке в микрорайоне Зеленая Роща огонь охватил 50 квадратов квартиры. Из дома по лестничным маршам и автолестнице спасены 30 человек, в том числе 5 детей", - говорится в сообщении.

Пострадали два человека.

На месте работают 36 сотрудников и 11 единиц техники МЧС России.

Пожар локализован.