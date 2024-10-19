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Сотрудников орловской ГАИ подозревают в краже 2,7 млн рублей у пьяного водителя

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Сотрудников отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Орловской области подозревают в грабеже крупной суммы денег у нетрезвого водителя, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, сотрудники ДПС в Орле остановили местного жителя, находившегося за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Из салона машины они похитили 2,66 млн рублей, принадлежащие водителю.

Уголовное дело возбуждено по п. "б" ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабёж в особо крупном размере). Подозреваемые задержаны, решается вопрос об их заключении под стражу.

В региональном УМВД отметили, что по словам сотрудников ГАИ, они пытались остановить Mazda, которая двигалась в 11 часов вечера с выключенными фарами. Водитель не выполнил законные требования об остановке и попытался скрыться. В дальнейшем он бросил автомобиль и сбежал с места происшествия.

В настоящее время в отношении полицейских проводится служебная проверка, в ходе которой будет дана оценка полноте принятых ими мер при задержании правонарушителя и обеспечению сохранности автомобиля и находящегося в нем имущества.

ГАИ СКР Орел
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