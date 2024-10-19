Четверо жителей Ингушетии задержаны за хранение боеприпасов и взрывного устройства

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Полиция в Ингушетии изъяла сотни боеприпасов и взрывное устройство из незаконного хранения, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Отмечается, что оперативно-розыскные мероприятия прошли в Назрани, Магасе и Экажеве по адресам четырех предполагаемых соучастников мужчины, причастного к совершению особо тяжких преступлений.

В общей сложности изъяты три боеприпаса разрывного действия промышленного изготовления. Кроме того, силовики обнаружили кустарно изготовленное взрывное устройство массой более 10 кг, 427 боеприпасов различного калибра к ручному огнестрельному оружию.

Возбуждены уголовные дела. Фигуранты задержаны и помещены в ИВС.

Операцию провели сотрудники центра противодействия экстремизму и УФСБ России по республике при содействии бойцов Росгвардии.