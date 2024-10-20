Два тяжёлых беспилотника ВСУ сбиты в Харьковской области

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили в Харьковской области два тяжёлых гексакоптера "Баба Яга" вооружённых сил Украины, сообщает министерство обороны РФ.

Два ударных украинских беспилотника сбиты расчётами FPV-дронов группировки войск "Север", сказано в сообщении, распространённом в воскресенье.

По данным ведомства, российские FPV-дроны "круглосуточно дежурят в небе Харьковской области и выявляют ударные дроны ВСУ".

Минобороны опубликовало кадры объективного контроля уничтожения в Харьковской области двух тяжёлых гексакоптеров "Баба Яга".