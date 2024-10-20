Генпрокурор РФ прибыл в Бразилию, где пройдет встреча прокуроров стран G20

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл в Рио-де-Жанейро, где в преддверии встречи руководителей прокурорских служб "Группы двадцати" (G20) намерен провести ряд двусторонних встреч.

Руководители надзорных ведомств намерены обсудить вопросы сотрудничества в противодействии транснациональной организованной преступности, включая торговлю людьми, киберпреступность, экологические преступления, а также использование новых технологий, в том числе, искусственного интеллекта.

Первая встреча руководителей прокурорских служб "Группы двадцати" (PG20) пройдет в Рио-де-Жанейро 21-22 октября. Его цель - создание глобальной площадки для диалога между генеральными прокурорами, обсуждения стратегических правовых вопросов современности. По итогам встречи участники должны будут утвердить Рио-де-Жанейрскую декларацию саммита руководителей прокурорских служб "Группы двадцати".