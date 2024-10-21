Лавров назвал обманом призывы Вашингтона начать переговоры о стратстабильности

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Переговоры о контроле над вооружениями должны вестись на основе взаимного уважения, призывы Вашингтона обсуждать эту тему без предварительных условий - обман, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью издательскому дому "Аргументы и факты".

Министра спросили, означают ли заявления президента США Джо Байдена поговорить о сокращении ядерного оружия без всяких условий, что США приглашают Москву к диалогу.

"Нет, это желание заработать предвыборные очки для кандидата от Демократической партии. Это все от лукавого", - заявил Лавров.

"Призыв разговаривать о стратегической стабильности, о контроле над ядерными вооружениями без предварительных условий - обман. Что значит "без предварительных условий"? Это означает, что американцы оставляют за собой право в своих доктринальных документах объявлять нас врагом, официально заявлять, что их цель - нанесение России "стратегического поражения" на поле боя. Судя по тому, что сказал президент США Джо Байден, мы должны это принять, не требовать отказа от такой политики, но сесть с ними и договариваться о сокращении вооружений", - сказал российский министр.

Он отметил, что "переговоры о контроле над вооружениями ведутся на основе взаимного уважения, признания обеими сторонами, что не должно быть войны".

"Когда же тебе говорят, мол, давай начнем переговоры без всяких условий, но у меня цель тебя уничтожить на поле боя - разве это умно? Думаю, что нет. Задолго до украинских событий, готовившихся в течение многих лет американцами и англичанами и приведших к госперевороту и всему, что за ним последовало, мы предлагали Соединенным Штатам вести такой разговор", - сказал глава МИД РФ.

Он напомнил, что когда ядерная "пятерка" вела стратегический диалог, "американцы хотели подключать КНР, чтобы и она вступила в переговоры об ограничении своих вооружений", однако Китай "по понятным причинам отказался это сделать, поскольку его потенциал пока еще не сопоставим ни с американским, ни с нашим".

"Тем более, что мы с Китаем не состоим ни в каком военном союзе и не связаны обязательствами, какими связаны члены НАТО. Альянс - это союз трех ядерных держав (США, Франции, Британии). Поэтому тогда мы предлагали вести разговор, учитывая совокупный потенциал этих трех государств, который в конечном счете нацелен геополитически и практически на территорию Российской Федерации", - сказал Лавров.

Он продолжил: "США говорили "нет". Мол, Англия и Франция принимают свои решения, а американцы не хотят вмешиваться в их дела. Смешно звучит. Их цель - продвигать для саморекламы, для обработки общественного мнения идею ограничения вооружений между Россией и США, не трогая запасы Парижа и Лондона и неразрывно связанные со стратегической стабильностью вопросы неядерных вооружений, по которым НАТО нас существенно превосходит. Всё это компоненты стратегической стабильности, которую мы все хотели бы видеть".

"Но разговаривать об этом надо с учетом всех факторов, в том числе тех, о которых я упомянул, а не лукаво "вбрасывать" красивый лозунг, за которым скрывается желание получить односторонние преимущества", - подчеркнул министр.

Он напомнил, что "пару месяцев назад американцы стали обвинять нас в том, что мы планируем вывести ядерное оружие в космос и "протащили" в СБ ООН резолюцию, запрещающую это делать".

"Мы сказали им, что в Договоре о космосе 1967 года, членами которого являются все ядерные страны, записано, что никакое оружие массового уничтожения не выводится в космическое пространство. Это юридическое обязательство. Когда американцы решили его зачем-то еще раз повторить, мы поинтересовались насчет неядерных вооружений и почему бы не дополнить Договор о космосе инициативой, которую продвигают Россия и КНР, и не заключить еще один договор о предотвращении гонки любых вооружений в космическом пространстве. Единственный, кто блокирует это - США. Когда они предложили в резолюции подтвердить, что нельзя выводить ядерное оружие и другое оружие массового уничтожения в космос, это означало их желание получить разрешение выводить туда обычное вооружение", - отметил Лавров.

"Они отказываются ввести запрет на любую милитаризацию в космосе. Такие у нас партнеры. Мы их давно знаем. Уже привыкли", - сказал он.