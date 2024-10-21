Ледокольный флот Каспийского филиала усилят в зимнюю навигацию

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - ФГУП "Росморпорт" для обеспечения беспрепятственного движения судов в морских портах Астрахань и Оля, входящих в МТК "Север-Юг", планирует усиление ледокольного флота своего Каспийского филиала в период навигации 2024-2025 г. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства морского и речного транспорта.

Так, в дополнение к трем ледоколам, обеспечивающим проводки судов, в Астрахань следует ледокол "Капитан Зарубин".

По данным агентства, наибольший судооборот по крупнотоннажным судам приходится на морские порты Финского залива, поэтому в Балтийском море планируется сосредоточить самую мощную группировку ледокольного флота.

Для обеспечения ледокольных проводок судов в российские порты Финского залива предполагается задействовать 10 ледоколов, из них 5 портовых и 5 линейных, а также один резервный.

Ледокольная группировка "Росморпорта" является самой большой в мире. Всего у предприятия 34 действующих ледокола, которые работают в 16 замерзающих морских портах России в Балтийском, Белом, Каспийском, Азовском, Охотском, Японском и Карском морях.