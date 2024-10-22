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Ветер поднял пепел со склонов вулкана Шивелуч на Камчатке на высоту до 3 км

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Сильный ветер поднял пепел с южных склонов вулкана Шивелуч на Камчатке на высоту до 3 км над уровнем моря утром во вторник, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Шлейф ресуспендированного пепла простирается примерно на 270 км к востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

Пепловый шлейф протянулся в сторону Берингова моря, на его пути населенные пункты отсутствуют, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Для Шивелуча установлен оранжевый код авиационной опасности. На вулкане сохраняется опасность выброса пепла на высоту до 10 тыс. м над уровнем моря.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки.

Камчатка Шивелуч пепел
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