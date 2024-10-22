Пожар произошел на предприятии "Биохим" в Тамбовской области после атаки БПЛА

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Пожар произошел на предприятии АО "Биохим" в городе Рассказово Тамбовской области в результате атаки беспилотника, сообщил глава региона Максим Егоров.

"Сегодня в 5:20 утра в г.Рассказово предположительно в результате прилета беспилотника на предприятии АО "Биохим" раздался взрыв с последующим возгоранием. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Егоров в своем телеграм-канале во вторник.

Он отметил, что в 6:24 пожар был потушен. Все необходимые службы города дежурят на месте.