Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль пункта Новосадовое в ДНР

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Войска группировки "Запад" взяли под контроль населённый пункт Новосадовое в Донецкой народной республике, сообщает министерство обороны РФ.

Войска группировки нанесли поражение живой силе и технике трёх украинских бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоегоровка Харьковской области, Терны, Торское и Красный Лиман (ДНР). Отразили контратаку штурмовой группы противника, говорится в сводке.

ВСУ потеряли на этом участке фронта свыше 470 военнослужащих, три бронетранспортера М113, шесть автомобилей, боевую машину ЗРК "Стрела-10", три единицы артиллерийского вооружения. Уничтожены три полевых склада с боеприпасами, сообщает Минобороны России.

Также сообщается о продвижении группировки "Центр" в глубину обороны ВСУ, отражении девяти контратак.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 151-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Щербиновка, Димитров, Красноармейск и Цукурино Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По информации министерства, группировка отразила девять контратак штурмовых групп 93-й, 100-й, 150-й механизированных, 68-й егерской бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ и 38-й бригады морской пехоты.

Потери украинской армии составили до 430 военнослужащих, две боевые машины пехоты Bradley производства США, два бронетранспортера, в том числе американский бронетранспортер М113, две гаубицы.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 23-й, 30-й, 31-й, 54-й, 56-й механизированных, 46-й аэромобильной, 5-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Петровское, Майское, Николаевка, Предтечино и Янтарное Донецкой народной республики", - говорится в сообщении Минобороны.

По его данным, группировка отразила две контратаки штурмовых групп 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

Потери ВСУ на этом участке фронта составили до 900 военнослужащих, шесть автомобилей, четыре гаубицы. Уничтожены два полевых склада боеприпасов, сообщили военные.

"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Новоукраинка и Шахтерское Донецкой народной республики", - сообщает министерство.

По словам военных, "Восточная" группировка отразила две контратаки штурмовых групп 5-й танковой бригады ВСУ.

Потери армии Украины в зоне ответственности группировки составили до 110 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции.

На липцовском и волчанском направлениях подразделения "Северной" группировки войск нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Русская Лозовая Харьковской области, сказали в Минобороны.

По информации военных, потери украинской армии на этом участке составили до 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и полевой склад с боеприпасами.

Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады ВСУ, 124-й бригады теробороны и 15-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Ильинка Днепропетровской области, Гавриловка, Антоновка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области, сообщили в военном ведомстве.

По его данным, потери ВСУ здесь составили до 50 военнослужащих, восемь автомобилей, две гаубицы. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 77 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве также сообщили, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ за сутки нанесено поражение личному составу и военной технике ВСУ в 142 районах.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 34 095 беспилотных летательных аппаратов, 583 зенитных ракетных комплекса, 18 753 танка и других боевых бронированных машин, 1 478 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16 530 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 468 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке.