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РФ обсудит с партнерами по БРИКС трансграничные платежи и снятие торговых барьеров

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Россия в рамках саммита БРИКС планирует обсудить с партнёрами по объединению широкий круг вопросов, связанных с расширением торгового и инвестиционного взаимодействия, включая снятие торговых барьеров и решение проблем взаиморасчётов.

"Направлений традиционно очень много. Понятно, что это вопросы, связанные со взаимодействием (в области - ИФ) нефтегаза, это вопросы торговых барьеров, это вопросы формирования зон свободной торговли, это вопросы обновления соглашений о защите и поощрении капиталовложений, это вопросы торговли сельхозпродукцией, это вопросы туристических обменов и формирования, скажем так, облегченных визовых режимов или безвизовых режимов. Это и связанные с этим вопросы авиасообщения, это вопросы, связанные с транспортом, вопросы, связанные со страхованием и перестрахованием, вопросы, связанные с расчетами", - перечислил в беседе с журналистами направления переговоров в сфере экономики глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Отвечая на вопрос о том, фиксирует ли РФ по-прежнему проблемы с трансграничным платежами во взаимной торговли, Решетников сказал: "Проблемы с платежами есть. Бизнес на это внимание обращает. Но в конечном итоге находятся пути, в конечном итоге проблемы с платежами - это вопрос транзакционных издержек, которые, конечно, влияют на экономику и экспорта, и импорта, но в то же время преодолеваются нашим бизнесом. В данном случае мы помогаем".

Он отметил, что вопросы торгового взаимодействия включают в себя также темы, связанные со взаимными инвестициями. "С ключевыми нашими партнёрами у нас есть перечень проектов приоритетных, где-то это 160 проектов, где-то десятки проектов, которые касаются и торговли, но в первую очередь касаются инвестиций, потому что со многими странами дальнейшее наращивание торговли - это в первую очередь взаимные инвестиции и формирование кооперационных цепочек", - сказал он.

БРИКС Максим Решетников РФ
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