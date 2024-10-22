Президенты Ирана, Палестины и республики Конго прибыли на саммит БРИКС в Казань

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президенты Ирана и Палестины во вторник прилетели в Казань, сообщила пресс-служба главы Татарстана.

"Президент Ирана Масуд Пезешкиан и президент Палестины Махмуд Аббас прибыли в Казань для участия в саммите БРИКС", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Казани встретили президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, приехавшего на тот же саммит, сообщает пресс-служба Госсовета Татарстана.

"Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Казань. Основная цель визита - участие в мероприятиях 16-го саммита глав государств БРИКС", - говорится в сообщении.

В аэропорту Сассу-Нгессо встретил председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин.

Саммит БРИКС проходит в столице Татарстана с 22 по 24 октября.