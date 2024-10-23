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Минэнерго предложило ввести системообразующие компании в теплоснабжении

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ предлагает внедрить системообразующие компании в сфере теплоснабжения, сообщил на пленарном заседании в Госдуме замглавы ведомства Евгений Грабчак.

"В сфере теплоснабжения предлагаем по аналогии с электросетями ввести институт системообразующей единой теплоснабжающей организации", - сказал он.

По его словам, они должны отвечать за эксплуатацию бесхозяйных сетей и оказывать содействие в устранении аварий "даже не на своих сетях".

Сейчас такой институт действует в сетевом комплексе, соответствующий закон был принят в середине этого года. Минэнерго несколько лет работало над созданием концепции подобных компаний, которые бы консолидировали небольшие частные сети в регионах и были бы ответственными за надежность энергоснабжения. Определять основную ТСО в регионе будут на основе критериев, которые утвердит правительство. Предполагается, что за свои расходы основная сетевая компания получит компенсацию через тариф.

Минэнерго
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