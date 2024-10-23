За сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 280 человек

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Потери армии Украины на курском направлении за сутки составили более 280 военнослужащих, за все время боевых действий там - более 25 тысяч человек, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, три боевые машины пехоты, из них одна БМП Bradley производства США, и семь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, шесть автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, три военнослужащих ВСУ сдались в плен.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял 25 943 военнослужащих, 175 танков, 92 боевые машины пехоты, 103 бронетранспортера, 989 боевых бронированных машин, 681 автомобиль, 224 артиллерийских орудия, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США", - сказали в ведомстве.