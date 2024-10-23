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Чемезов призвал определить спрос на перевозки вертолетами путем создания сети маршрутов

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Формирование маршрутной сети вертолетных перевозок в России позволит определить спрос на этот вид авиатехники, считает глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Он заявил об этом в Совете Федерации.

"Очень важно формирование стабильного и прогнозируемого спроса на авиационные вертолетные перевозки. Для этого необходимо создание развитой маршрутной сети, определяющей географию и частоту пассажирских рейсов. Реализация подобного проекта позволит не только определить спрос на авиационные услуги и, как следствие, на авиационную технику - она обеспечит развитие транспортной инфраструктуры и повышение доступности удаленных территорий", - сказал он.

Планы производства воздушных судов зафиксированы в комплексной программе развития авиаотрасли до 2030 года. Согласно майской редакции документа, поставки вертолетов в 2022-2030 годах составят 765 единиц, включая 187 "Ансатов" и 303 Ми-8 в модификациях Ми-8МТВ-1 и Ми-8АМТ.

Крупнейшие вертолетостроительные предприятия объединены в состав холдинга "Вертолеты России", который подконтролен "Ростеху".

Ростех Сергей Чемезов Вертолеты России
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